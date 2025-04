Corsan assume a gestão de distribuição de água para cerca de 500 famílias que vivem em bairro de Triunfo

A Corsan assumiu neste mês a gestão do sistema de distribuição de água do bairro Ponte Seca, em Triunfo. No local, vivem cerca de 500 famílias que, até então, eram abastecidas por meio de um poço administrado pela prefeitura.

No início deste ano, a administração municipal solicitou à Corsan que assumisse a distribuição de água, já que a vazão do poço não comporta mais as necessidades da comunidade, que cresceu muito nos últimos anos e segue em expansão. "Ciente da importância do serviço,a Corsan assumiu esta demanda", falou a coordenadora comercial Mayla Costa.

Para levar água da estação de tratamento para a comunidade, a companhia prevê adequações nas tubulações e em equipamentos para a distribuição nos pontos de consumo. Dentre as melhorias estão substituição de parte da rede de água existente, interligações de ramais que estão comprometidas devido ao desgaste do tempo e colocação de registros.

Equipes técnicas já avaliaram a viabilidade dos sistemas e outras questões operacionais para a interligação da rede da Corsan com a existente no bairro. A companhia realizará em breve uma ação para informar os moradores sobre as mudanças no gerenciamento da água e esclarecer dúvidas.

Para incentivar a adesão ao serviço de distribuição de água, a Corsan oferece desconto de 30% no valor da abertura de vala e no valor do kit para ligação do hidrômetro. Este valor será efetuado na primeira fatura após a assinatura do contrato de adesão. O cliente tem a possibilidade de parcelar em até três vezes o pagamento dessas taxas.

Ainda há a possibilidade de tarifa social. Este benefício é válido para pessoas cadastradas no CadÚnico, entre outros critérios. O desconto pode chegar a 60%.