Prefeitura inicia as obras de acesso ao Distrito Industrial de Passo Fundo

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida assinou, a ordem de serviço que autoriza o início das obras do novo trevo de acesso ao Distrito Industrial Paulo Rossetto, na ERS-324. O investimento, de aproximadamente R$ 18 milhões, será realizado com recursos próprios do município, e as obras já começam na próxima semana.

A ação é fruto de uma parceria entre o poder público e o setor privado. Um grupo de empresários locais, com apoio técnico da Bortolamedi Engenharia, elaborou o projeto executivo da obra, com 1,7 km de extensão, abrangendo do km 173 ao km 175. O projeto foi doado ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), uma vez que se trata de uma rodovia estadual, e a prefeitura obteve autorização do governo do Estado para realizar a intervenção.

A obra será executada pela empresa Traçado, vencedora da licitação. Segundo o engenheiro responsável, Renan Furlanetto, a intervenção ocupará uma área de 70 mil metros quadrados, com cerca de 100 mil metros cúbicos de movimentação de solo e 50 mil metros quadrados de novo pavimento asfáltico. O projeto contempla ainda mais de 1.300 metros de nova tubulação para drenagem e 127 postes de iluminação pública, o que reforça o foco em segurança e funcionalidade.

O secretário de Obras, Rubens Astolfi, fez um resgate histórico do projeto e reforçou o empenho da gestão em transformar demandas em realidade. "Essa obra começou a ser pensada há cerca de 10 anos, com os primeiros estudos de viabilidade. Os empresários se uniram, contrataram o projeto e doaram ao Daer. Vamos quadruplicar a capacidade de carga da rodovia nesse trecho, com ruas paralelas duplicadas e iluminação pública. É uma transformação para essa região."

O novo trevo será localizado estrategicamente em uma área de tráfego intenso de veículos de grande porte. O objetivo é garantir segurança e melhorar o fluxo viário para quem acessa o Distrito Industrial, que abriga 22 empresas e emprega mais de dois mil colaboradores.