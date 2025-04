Barragem Dona Josefa, em Vera Cruz, pode ficar pronta até o final do ano

Em uma reunião realizada no início de abril, a prefeitura de Vera Cruz realizou uma audiência com o objetivo de apresentar e esclarecer aspectos técnicos da obra da Barragem Dona Josefa. Com 40% da obra concluída, a barragem terá capacidade de reservação de 250 mil metros cúbicos de água, 400 metros de extensão e 9 metros de profundidade. A previsão é de que a construção esteja finalizada até o final de 2025.

A audiência foi realizada em um momento estratégico, já que a construção da barragem garantirá a segurança hídrica para o crescimento sustentável da região. Nos últimos cinco anos, o município de Vera Cruz enfrentou situações de emergência em quatro ocasiões devido a escassez hídrica, o que afetou diretamente a produção agrícola e o abastecimento de água.

Na oportunidade, o engenheiro Luiz Carlos Klusener apresentou os principais aspectos técnicos do projeto, ressaltando que a estrutura está sendo executada conforme modelos internacionais de segurança. "Estamos utilizando o modelo suíço no sistema de barramento, projetado para garantir uma capacidade de vazão de até 131 metros cúbicos por segundo no vertedouto. Em relação a taipa, ele contará com uma crista de 10 metros e está sendo construído com um coeficiente de segurança 3, ou seja, isso significa uma borda livre três vezes superior ao mínimo recomendado para estruturas desse porte", explicou o engenheiro.

A audiência também abriu espaço para perguntas da comunidade, promovendo um diálogo transparente e técnico com os moradores. Além disso, foi anunciada a formação de uma comissão local, composta por representantes da própria comunidade, que acompanhará de forma direta o andamento da obra. A iniciativa permitirá que os moradores acompanhem o desenvolvimento do projeto in loco e se apropriem do conhecimento técnico envolvido na construção da barragem.