Laboratórios de Protótipos é criado via parceria em Passo Fundo

A Universidade de Passo Fundo (UPF) e a CPFL Energia inauguraram um espaço para a criação de novas soluções mecânicas para o setor elétrico, chamado de Laboratório de Protótipos. A solenidade de inauguração contou com a presença de representantes das instituições, lideranças do setor, representantes do poder público e da comunidade. O investimento do projeto é de R$ 2,9 milhões, vindos do programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Vinculado ao Laboratório de Inovação Tecnológica em Projeto, Processos de Fabricação e Materiais e ao curso de Engenharia Mecânica, o Laboratório parte da criação de novas soluções mecânicas para o setor elétrico como simulações numéricas, ensaios experimentais e validação de soluções mecânicas para o setor, além da capacidade de produção das soluções que podem ser fabricadas em escala industrial e ainda a caracterização de materiais e componentes estruturais.

Conforme o professor Charles Leonardo Israel, docente responsável pela parceria, o principal objetivo do Laboratório é dar suporte à CPFL e ao setor elétrico com foco na fabricação, testes e validação de componentes mecânicos, inclusive ações oriundas do Inovalab. "A criação do laboratório de protótipos traz a capacidade de produzir inúmeros benefícios oriundos da sinergia gerada. Para a universidade, os resultados estão relacionados ao fomento de programas de pós-graduação, acelerando a pesquisa e a inovação na ponta final da cadeia de consumo, além da aproximação da academia com o setor empresarial", pontua.

Para Rafael Moya, gerente de Inovação da CPFL Energia, a criação do laboratório tem a capacidade de produzir inúmeros benefícios a partir da sinergia gerada entre as instituições. "O que se busca é uma equipe e estrutura dedicada para atendimento destas demandas mecânicas, além da criação de soluções que aumentam a confiabilidade do setor elétrico. Para a universidade, os resultados estão relacionados ao fomento de programas de pós-graduação, acelerando a pesquisa e a inovação na ponta final da cadeia de consumo, além da aproximação da academia com o setor empresarial", afirma.