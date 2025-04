Isenção na conta de água é ampliada em dois bairros de Caxias do Sul

A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS) autorizou o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), de Caxias do Sul, a prorrogar de três meses para 10 meses a isenção do pagamento das contas mensais pelos moradores de Galópolis e Vila Cristina. As duas regiões têm famílias que permanecem fora de suas residências devido ao estado de calamidade pública decorrente do excesso de chuva registrado em maio do ano passado. A intempérie causou a morte de sete pessoas em Caxias do Sul.

A isenção vale a partir de quarta-feira (2) para as pessoas que estão fora de suas moradias em razão da interdição dos imóveis, sendo que o benefício será concedido exclusivamente aos requerentes que apresentarem um termo de interdição emitido pela Defesa Civil, explica o diretor-presidente do Samae, João Uez. Inicialmente, a isenção foi praticada por três meses em 2024 (julho, agosto e setembro). Agora, a Instrução Normativa assinada pelo diretor-geral da Agesan-RS, Demétrius Jung Gonzales, define que os usuários de Galópolis e Vila Cristina ficam isentos do pagamento das faturas referentes aos serviços de fornecimento de água e de coleta, afastamento e tratamento de esgoto do Samae por mais 10 meses, ou seja, até junho de 2025.

O documento estipula também que os usuários do bairro e do distrito acima citados ficam isentos do pagamento dos serviços de desligamentos definitivos de ligações de água e outras solicitações por meio de processo administrativo pelo mesmo período.