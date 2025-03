Pela primeira vez, praça de Osório vai receber brique de antiguidades

A partir de abril, uma vez por mês, a Praça das Carretas, em Osório, será o local de realização do Brique das Carretas, reunindo artesãos, brechós e atrações culturais como oficinas, shows musicais e espetáculos teatrais. A primeira edição será no dia 6 de abril, das 15h às 18h30min.

Mais de 70 bancas já estão confirmadas para o evento que ainda terá a apresentação da Banda Municipal, às 15h30min, Oficina de Circo, com Rodrigo Camargo, para as crianças, às 16h e show musical com Mari Palacios e Mailon Rosa Duo, às 17h. Como abril marca o mês da Páscoa, terá a venda de chocolates artesanais e artigos voltados ao tema.

"O Brique das Carretas é um evento cultural voltado para todas as idades e com o intuito de fomentar a economia criativa no nosso município. Vamos dar vida para a praça. E as carretas andam e carregam a história da nossa cidade. O brique poderá 'carretear' e levar arte além desta praça. Será um evento permanente e mensal", afirma a assessora de Cultura de Osório, Karol Schimtz. As inscrições para abril já encerraram, mas quem quiser expor pode deixar seus dados para a edição de maio.

Em caso de chuva, o Brique das Carretas será transferido para o domingo seguinte, dia 13 de abril. O evento é uma realização da prefeitura de Osório, por meio da Assessoria de Cultura.