Caxias do Sul lança edital para obras em localidades afetadas pela enchente de 2024

A prefeitura de Caxias do Sul publicou, nesta quinta-feira (27) o edital de licitação para a execução de obras de manutenção e reparação da infraestrutura em diversas localidades do município afetadas pelas fortes chuvas ocorridas em maio de 2024. O objetivo é restaurar estradas e estruturas públicas comprometidas pelos danos causados pelo evento climático extremo.

As intervenções serão concentradas especialmente em estradas do interior do município, abrangendo regiões administrativas como Fazenda Souza, Vila Oliva, Santa Lúcia do Piaí, Vila Cristina e Forqueta, áreas impactadas por erosões, quedas de barreiras e aberturas de crateras que comprometeram a mobilidade e a segurança dos moradores.

Entre as vias que receberão manutenções, estão a Estrada da Uva, a Estrada Domingos Mazzochi, a Estrada 92, a Estrada 347, a Estrada Edgar Jung, a Estrada Padre Ari Camello, a Estrada Luiz Daneluz e a Estrada da Grota. Os trabalhos incluem a recuperação, repavimentação, consertos, correções e reforço estrutural para evitar novos danos.

O investimento é na ordem de R$ 2,1 milhões e é proveniente do governo Federal. A verba foi destinada ao município para manutenções de pontos danificados pelas chuvas.