Monte Belo do Sul encerra comemorações dos 33 anos com festa

O circuito de comemorações acerca dos 33 anos de Monte Belo do Sul e dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul ganha seu capítulo final nos dias 28 e 29 de março, depois de três finais de semana de programação no município. O evento se despede com a realização da segunda edição do Giardino Vêneto, no interior da cidade, reunindo shows ao vivo e barraquinhas dedicadas à enogastronomia e a produtos agroindustriais, na praça da comunidade de Santo Isidoro.

Um dos destaques da agenda será o show internacional da banda argentina Star Beatles, na sexta-feira (28). O grupo é um dos principais tributos no mundo prestados ao quarteto de Liverpool e entrega uma apresentação animada, repleta de causos e de clássicos que compreendem desde a fase iê-iê-iê aos anos de psicodelia da banda de John, Paul, George e Ringo.

Também será uma oportunidade para degustar espumantes e vinhos premiados e a consagrada culinária local. Além do show da Star Beatles, ainda na sexta-feira, apresenta-se a dupla Maicon & Pontel, que abre o encontro às 19h. No sábado, a programação artística reserva as performances de Vini Buffon, Wladi Costa, Tchê Que Trio, Trebbiano e Maurício Tusset e Roger.

Antes do Giardino Vêneto, integraram a programação alusiva ao aniversário da cidade, nos dias 8 e 9 de março, agendas de cantoria italiana, do tombo da polenta gigante, do desfile cênico cultural e da pisa coletiva de uvas. O final de semana de 15 e 16 contou com shows e o encontro de motos Carranca Custom Fest, no pórtico da cidade, e com o almoço comunitário na Festa em Honra a São José. Já no dia 22 a comemoração contou com o jantar e baile do espumante na comunidade de Santo Antônio.