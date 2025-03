Agesan abre 25 processos contra a Corsan/Aegea em Estância Velha

A prefeitura de Estância Velha recebeu a Ouvidoria Itinerante da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan). A equipe percebeu a grande movimentação de moradores insatisfeitos com a companhia de saneamento, a Corsan/Aegea, na cidade. Ao todo foram 51 pedidos de informações e 25 processos abertos contra a Corsan. A Ouvidoria volta para Estância Velha no próximo dia 2 de abril.

Conforme o representante da Ouvidoria Itinerante, Jair Rodrigues da Silva, a equipe, formada por mais três integrantes, realizou os atendimentos em dois turnos. "Realmente a demanda está alta aqui na cidade. Vemos como uma situação atípica, mas estamos aqui para auxiliar", descreve. Segundo ele, os pedidos mais frequentes são de pedidos de revisão da fatura e cobranças excessivas. "Tivemos até mesmo o exemplo de uma família que apresentou uma conta de R$ 1.232,00. É importante que as pessoas venham até nós, pois normalmente conseguimos estabelecer multas e ressarcimento de contas", completou.

A situação de fiscalização aos serviços da Corsan continuarão ocorrendo em Estância Velha. A Prefeitura já combinou junto com a Agesan um novo momento para receber as demandas da comunidade. No dia 2 de abril, quarta-feira, as equipes retornam para mais dois turnos de atendimento. Durante a manhã na Corsan e durante a tarde, na recepção da prefeitura.