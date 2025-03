Em evento, prefeito de Bento Gonçalves critica 'assistencialismo'

"O que estamos fazendo em Bento Gonçalves é o certo. Estamos reduzindo o número de beneficiários do assistencialismo e colocando essas pessoas no mercado de trabalho." A fala é do prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, ao explicar as ações adotadas no município da serra gaúcha para conduzir beneficiários de programas sociais ao mercado de trabalho. Ele foi o palestrante da reunião-almoço (RA) que a Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) realizou nesta quarta-feira (26) em parceria com a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari (CIC-VT).

Siqueira comentou que os governos estadual e federal implementaram uma série de benefícios que deixou a população acostumada com o assistencialismo. Segundo o prefeito de Bento Gonçalves, é preciso voltar alguns anos, quando não havia uma série de programas sociais e as pessoas entravam espontaneamente para o trabalho. "Precisamos fazer as pessoas entenderem que o trabalho é a maior e melhor fonte de renda para as pessoas. Que elas precisam ir de forma espontânea procurar uma ocupação", manifestou.

Siqueira informou que o município estava com 2.224 cadastros no Bolsa Família em novembro de 2024 Ao abordar as ações que foram realizadas no município para conduzir a população ao mercado formal,. Hoje, esse número está em 1.717. "Nós tivemos uma redução de cerca de 20% no número de cadastros, sendo principalmente por inconsistência nos dados do cadastro ou porque as pessoas estavam no mercado informal de trabalho", falou.

De acordo com Siqueira, funcionários da prefeitura foram analisar os cadastros do programa e começaram a entrar em contato com esses beneficiários para conduzi-los ao mercado de trabalho. Atualmente o prefeito comentou que precisou adotar outra estratégia e montar equipes para ir visitar as pessoas cadastradas no programa. Segundo ele, a falta de mão de obra enfrentada pelas empresas é fruto do assistencialismo criado pelo governo. "As pessoas criaram a cultura de não querer trabalhar e viver dos benefícios, pois além do Bolsa Família nós temos o Vale Gás, o Pé de Meia e outros benefícios", desabafou.