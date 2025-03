Prefeitura de Alvorada inicia desassoreamento do arroio Feijó

A prefeitura de Alvorada deu início nesta semana a uma nova etapa da obra de desassoreamento do Arroio Feijó, no bairro Americana. A ação, que já vinha sendo realizada com estrutura própria do município, agora ganha reforço com recursos do governo do Estado, por meio do programa Desassorear RS.

Equipes têm atuado na limpeza de canais e arroios com maquinário próprio e equipes da secretaria de Obras. Agora, com o investimento estadual de R$ 2,3 milhões, será possível ampliar o alcance da operação, melhorando a vazão da água e reduzindo os riscos de alagamentos em áreas críticas da cidade.

A intervenção, que terá duração aproximada de 90 dias, visando melhorar a drenagem da região e garantir maior segurança para os moradores, além de combater as cheias e evitar alagamentos, especialmente no bairro Americana, que tem historicamente sido severamente afetado durante períodos de chuvas intensas.

Com o trabalho, a vazão do arroio será significativamente melhorada, reduzindo os impactos das chuvas. O prefeito Douglas Martello falou sobre a importância da obra para a comunidade do bairro Americana: "A obra de desassoreamento do Arroio Feijó é um passo fundamental para combater as cheias e evitar os alagamentos", afirmou,