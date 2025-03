Lajeado escolhe empresas que farão a coleta de lixo

A prefeitura de Lajeado concluiu a seleção, de forma emergencial, de duas empresas para realização do serviço de coleta de lixo no município. Após análise de documentos, as duas empresas concorrentes foram habilitadas no processo de contratação. A Coleturb Soluções Ambientais foi selecionada para a coleta de resíduos sólidos urbanos, enquanto a GLV Urbanização e Serviços ficará responsável pela coleta seletiva.

O contrato emergencial prevê a execução de serviços de coleta e transporte de até 2.060 toneladas mensais de resíduos sólidos urbanos, com percurso mensal aproximado de 14.510,60 km, no valor de R$ 2.494 milhões pela Coleturb Soluções Ambientais, sediada em Porto Alegre. A GLV Urbanização e Serviços, que terá como responsabilidade a coleta seletiva, foi selecionada para operar um trajeto mensal de cerca de 2.765,10 km, com um valor total de R$ 281.4 mil.

Os contratos com as empresas somam R$ 2.776.389,60. O processo emergencial ocorre pelo fim do contrato com a atual empresa responsável pelo recolhimento. Com a medida, a administração municipal contratará uma empresa para elaboração de um estudo para propor um novo o sistema de coleta de resíduos para o município.