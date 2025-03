Com alta na procura desde o início de 2025, Novo Hamburgo tem média de 29 empresas abertas por dia

A cidade de Novo Hamburgo registrou crescimento de 41,3% na abertura de empresas em 2025. Nos dois primeiros meses do ano, 1.716 empreendedores decidiram apostar no município, sendo 1.647 microempreendedores individuais (MEIs). Isso representa uma média de 29 empresas abertas por dia na cidade.

Neste ano, foram 977 empresas abertas em janeiro e 739 em fevereiro. As informações são do Mapa de Empresas, painel do governo federal que monitora as estatísticas de empresas e negócios do Brasil. Essa é a base de dados que será adotada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo para monitorar o setor a partir de agora, a fim de acompanhar de mais perto as estatísticas e assim traçar estratégias de atuação.

Conforme a titular da pasta, Daiana Monzon, dentre as ações que o município lidera em prol das empresas está o programa Conexão Empresarial, que foi lançado durante a Fimec na semana passada. A iniciativa busca criar um canal direto de diálogo entre a prefeitura e os empresários, oferecendo acolhimento e escuta ativa para fortalecer o ambiente de negócios.

Hoje, Novo Hamburgo é a quinta cidade do Rio Grande do Sul que mais tem empresas registrada, com 41.663 CNPJs ativos As cinco atividades que mais se destacam são comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, promoção de vendas, cabeleireiros, manicure e pedicure, preparação de documentos e serviços especializados e obras de alvenaria.