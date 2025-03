Lançada a etapa final para o restauro da Catedral de Pelotas

A etapa final da restauração da Catedral Metropolitana São Francisco de Paula, também conhecida como Catedral de Pelotas, foi lançada em evento que contou com a presença da secretária da Cultura, Beatriz Araujo. As obras receberão investimento de quase R$ 2 milhões, através de lei de incentivo.

O projeto tem o objetivo de restaurar a nave lateral norte da cobertura e concluir a obra de restauração do assoalho. Iniciada em fases anteriores, a restauração completa da cobertura será concluída com essa nova intervenção, que visa eliminar infiltrações e goteiras, prevenindo a degradação do telhado e o dano às pinturas murais do teto. Também será feita uma atualização do diagnóstico do projeto de restauração de 2009, com levantamento das etapas realizadas e identificação de novas necessidades de intervenção. Até agora, mais de R$ 2,6 milhões já foram investidos na restauração da catedral.

Além da restauração da cobertura, será criado um plano de acessibilidade arquitetônica para o salão paroquial, com a inclusão de novos espaços e adaptações para pessoas com deficiência. O projeto prevê a instalação de recepção, banheiros adaptados, plataforma elevatória e outros ajustes necessários, incluindo projetos arquitetônicos e complementares. Esse trabalho busca tornar esse patrimônio histórico mais inclusivo e acessível, além de aprimorar a infraestrutura da catedral.

Tombada pelo patrimônio histórico, a Catedral de Pelotas é reconhecida por sua importância histórica e cultural e por ser um dos marcos de preservação da cidade. As obras de restauração, iniciadas há mais de 20 anos, são coordenadas por uma comissão de restauro e têm sido realizadas por meio de diversas fontes de financiamento, como leis de incentivo à cultura, emendas parlamentares, doações e recursos próprios da instituição. As ações ao longo do tempo incluem preservação das fachadas, portas, colunas e torres da edificação, além da revitalização da praça em frente à catedral.

O projeto atual abrange não apenas a restauração física, mas também o estreitamento de laços da comunidade com o patrimônio histórico da cidade. Por meio de ações de educação patrimonial, a ideia é sensibilizar a população sobre a importância da preservação e do cuidado com a história local. As ações de preservação atuais baseiam-se em processos históricos e nas técnicas originais de construção, preservando a autenticidade da edificação e garantindo a continuidade de seu legado cultural e religioso.