Falta de água gera multa para a Corsan em Erechim

A Agência Reguladora de Serviços Públicos (Ager) de Erechim notificou a empresa responsável pelo abastecimento de água em Erechim, Aegea/Corsan, após constatar falhas graves no fornecimento do serviço durante nove dias do mês de março. Diversos bairros da cidade como Agrícola, Presidente Vargas, Bandeirantes, Três Vendas, Consoladora, Koller, Boa Vista, Paiol Grande e Frinape, ficaram sem água por períodos superiores a seis horas, causando transtornos à população.

A agência identificou três infrações graves: a falta de comunicação imediata à agência sobre as interrupções no abastecimento, a ineficácia das ações previstas no Plano de Contingência e Emergência do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Erechim e a falha em garantir o fornecimento de água durante os dias críticos. Como resultado, a empresa recebeu três multas no valor de R$ 50 mil.

O presidente interino da Ager, Edgar Radeski, destacou que a agência está sempre empenhada em acompanhar as necessidades da população e garantir o cumprimento das obrigações por parte da concessionária. "Estamos atentos às demandas da população e ao que a concessionária deve executar em nossa cidade para garantir um abastecimento de água eficiente e contínuo. Infelizmente, neste caso, tivemos falhas graves que não podem ser toleradas", afirmou.

Segundo dados colhidos pela agência, a empresa não cumpriu com as obrigações contratuais e regulatórias, deixando de informar adequadamente sobre os problemas e de adotar medidas eficazes para minimizar os impactos à população. A Ager reforçou que a falta de água por períodos prolongados é "inaceitável" e que medidas rigorosas serão tomadas para garantir a qualidade e a continuidade do serviço.