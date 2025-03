Ampliação do Hospital de Taquara deve ficar pronta em 2026

As obras de ampliação do Hospital Bom Jesus, em Taquara, estão em andamento com a previsão de inauguração da estrutura completa para fevereiro de 2026. A construção tem como objetivo ampliar a capacidade de atendimento da instituição e oferecerá um pronto-atendimento, com urgência e emergência, e unidades de internação.

A BS Construtora, responsável pela execução da fundação, estrutura, paredes externas, revestimentos e lajes do prédio, deve concluir a fase de fundação e infraestrutura nesta semana. A estrutura do prédio contará com três andares e será entregue com a parte externa e as lajes concluídas, ficando a cargo das próximas equipes a pintura, o revestimento e os acabamentos finais.

O valor total da obra gira em torno de R$ 7 milhões, provenientes do governo do Estado. Além da construção do edifício, está prevista também a construção de uma passarela de ligação entre as instalações, explicou Marina Dalmollin La Justina, engenheira civil e hospitalar.

De acordo com o engenheiro responsável pela etapa atual, Jorge Wesolowski, o trabalho segue conforme o cronograma, e na próxima semana será finalizada a parte da infraestrutura. A etapa subsequente incluirá a montagem da estrutura, paredes externas e os revestimentos externos, além das lajes para os três pavimentos.

O novo hospital atenderá uma demanda crescente na cidade, oferecendo melhores condições para o atendimento de urgência e emergência, além de internações. A entrega da obra está prevista para o final de fevereiro de 2026, conforme informou Bruno Rodrigues dos Santos, engenheiro civil responsável pela obra.