Sesc Circo celebra 10 edições e retorna a Lajeado em 2025

Em abril, Lajeado volta a viver a arte, a diversão e a alegria do Sesc Circo, maior festival circense do Rio Grande do Sul. Celebrando 10 edições, o evento retorna ao município do Vale do Taquari após edições em Santa Maria e Camaquã.

De 8 a 13 de abril, a cidade receberá 20 espetáculos, em um total de 38 sessões, além de cinco oficinas, cortejo de abertura e a "Caravana Cedelinho", que irá circular pelo município. "São cerca de 80 artistas, referências na área e vindos de diferentes partes do Estado, do País e, inclusive, do exterior", comenta a coordenadora de Artes Cênicas, Visuais e Arte Educação do Sesc/RS, Jane Schoninger.

Uma das novidades deste ano é o Parque do Circo, espaço voltado para vivência circense, com formação pedagógica. Dentro da programação, está um dos mais tradicionais grupos circenses do Brasil, o Circo Zanni. A excelência artística da companhia, que inclui artistas brasileiros e argentinos, inclui a atmosfera dos circos clássico e tradicional com elementos contemporâneos incorporados pela trupe através de números aéreos, de acrobacia, equilíbrio e magia, além da palhaçaria.

Outro destaque é a apresentação de Aipim, o palhaço das pernas de pau. O artista brasiliense Davi Maia se utiliza da linguagem da palhaçaria e do circo em números interativos, com humor e senso crítico, chamando atenção para a valorização da arte e do artista de rua. Vindo do Rio de Janeiro, o Churumello Circus traz a oficina de malabares e bolhas. A atividade lúdica faz a criança se sentir um verdadeiro artista, trabalhando o senso de coletivo e desenvolvendo a coordenação motora através da manipulação de diversos malabares em seus diferentes formatos e níveis de dificuldade.

Os ingressos para os espetáculos são gratuitos e já podem ser reservados pelo site do Sesc, onde também está disponível a programação completa da edição, ou presencialmente no Sesc Lajeado, localizado na avenida Senador Alberto Pasqualini, 421. O público é convidado a levar um quilo de alimento não perecível, que será doado através do Sesc Mesa Brasil. As atrações acontecem na Lona Sesc Circo, instalada na avenida Piraí, além de ginásios de escolas de diferentes bairros lajeadenses