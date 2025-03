Local onde ficará o Centro de Capacitação e Comércio passa por reformas em Caxias

As obras do Centro de Capacitação e Comércio, da Prefeitura de Caxias do Sul, estão em fase final. O espaço, localizado no Caxias Plaza Shopping, na rua Sinimbu, a apenas uma quadra da Praça Dante Alighieri, será destinado aos vendedores ambulantes que se concentram nas calçadas da área central da cidade. Neste momento, a principal prioridade são as adequações das bancas, pinturas e limpeza do local.

O projeto original previa mais de 70 espaços, mas somente 41 comerciantes foram inscritos. No total, 46 bancas estão sendo reformuladas, com cinco espaços reservados para futuras necessidades. O novo formato foi desenvolvido para otimizar o fluxo de pessoas e proporcionar um ambiente de trabalho mais eficiente e confortável para os comerciantes. Essas adequações não geraram custos ao município, uma vez que estão sendo realizadas por meio de parcerias.

O sorteio das bancas aconteceu em fevereiro, e a inauguração do novo espaço está prevista para abril. "Se tudo correr conforme o planejado, acredito que em cinco ou 10 dias a reforma será concluída, e em seguida, marcaremos a data de inauguração. Nosso objetivo é oferecer total conforto tanto para os comerciantes quanto para os clientes", destacou o secretário do Urbanismo, Adriano Bressan.

Além disso, desde 17 de fevereiro, o Banco do Vestuário tem promovido capacitações gratuitas no segundo andar do CCC. O aluguel das bancas será pago pelos ocupantes, enquanto o custo do condomínio será integralmente subsidiado pelo município no primeiro ano. No segundo ano, os comerciantes arcarão com 33% do valor do condomínio; no terceiro ano, 66%; e, no quarto ano, o valor será totalmente pago pelos ocupantes.