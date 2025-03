Abaixo-assinado tenta salvar a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo

o fim dos repasses que garantiam o funcionamento da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo (OSNH) Dois dias após a Prefeitura confirmar, mais de 11 mil pessoas já assinaram uma petição online para manter as apresentações do grupo. O abaixo-assinado foi criado pelo Instituto Arlindo Ruggieri, órgão gestor da OSNH e está disponível na plataforma Change.org.

A orquestra atua há 72 anos, sendo ponto central das ações do Instituto e do Festival Internacional de Música de Novo Hamburgo e da atuação do Núcleo de Orquestras Jovens de Novo Hamburgo. No projeto, estudantes têm acesso gratuito a aulas de instrumentos como violino, violoncelo, contrabaixo e instrumentos de sopro.

Entre os apoiadores da petição está o músico gaúcho Nei Lisboa, que publicou um vídeo em suas redes sociais: "Estamos falando com um valor menor que um milésimo do orçamento da prefeitura para manutenção de uma instituição cultural e educacional como essa. Não há argumentação financeira que justifique isso", disse. Diversos maestros, grupos musicais parceiros da OSNH e instituições culturais também demonstraram apoio por meio de publicações.

Em nota, a prefeitura de Novo Hamburgo declarou que reconhece a importância e a relevância da Orquestra de Sopros para a cidade. Porém, diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo município "não há condições de manter o convênio com a instituição", e que está à disposição para ajudar na captação de recursos via leis de incentivo.