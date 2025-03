Hospital Veterinário da UPF passa a ter CTI para animais

Um espaço mais confortável e que priorize uma recuperação mais rápida dos pacientes. Esse é o foco do novo Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo (HV/UPF). O espaço, que já está em funcionamento, conta com capacidade de 15 leitos de alvenaria para cães de todos os portes, além de oito leitos de metal, com possibilidade de ampliação do número de leitos, conforme necessidade, podendo chegar a pelo menos 30 leitos.

O novo CTI é destinado a cães que necessitam de cuidados intensivos (atropelados, politraumatizados, doentes renais, cardiopatas, enfim, inúmeras doenças consideradas graves) e, segundo o coordenador do Hospital Veterinário, Renan Idalencio, era um sonho da equipe. "Conseguimos, a partir desse investimento, tornar a intervenção médica mais confortável para nossos pacientes, além de permitir que o tutor fique mais tranquilo e satisfeito.", pontuou.

Além dos pacientes, o novo espaço também vai oferecer um ambiente melhor para os estudantes, residentes e médicos veterinários que atuam no hospital. "Esse é um dos primeiros passos de muitos outros que devem vir. Nosso Hospital Veterinário é referência. Temos uma complexidade que outras clínicas não têm e essa iniciativa mostra o nosso comprometimento com a qualidade do serviço oferecido aqui", completou a diretora da Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios (ESAN), Cleide Moretto.