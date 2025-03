Parque Assis Brasil vai receber desfiles do Carnaval de Esteio

Cinco escolas de samba e quatro blocos carnavalescos vão participar dos desfiles do Carnaval esteiense. Promovido pela Liga das Escolas de Samba e Blocos de Esteio (Liesbe). O evento será realizado no próximo dia 28 no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. A Passarela do Samba será montada junto ao Portão 9 do parque.

A festa começa às 20h, com a entrega das chaves da cidade para a Corte do Carnaval e o desfile do bloco formado por integrantes e convidados do Gabinete da Primeira-dama e do núcleo Esteio da Central Única das Favelas (Cufa). Às 21h30 começam os desfiles dos blocos Filhos de Mandela, Império do Samba e Princesa Africana, agremiações que receberão R$ 3 mil pela participação. Depois, será a vez das cinco escolas de samba da cidade disputarem os troféus.

A primeira a entrar na passarela, às 23h45min, será a Negritude, que falará sobre Ogum, um orixá guerreiro da Umbanda. Logo em seguida, será a vez da Acadêmicos de Esteio, que vai exaltar o sangue. Os desfiles seguem com a Salgueiro, que terá como seu enredo a marcha das mulheres negras, com a Unidos do Viradouro, que falará sobre Maria Bonita, a rainha do Cangaço, e com a Mocidade Independente do Jardim Planalto, que fecha as apresentações falando sobre o destino.

As escolas serão avaliadas em nove quesitos diferentes, todos eles valendo troféus individuais: bateria, samba-enredo, harmonia, tema-enredo, fantasia, evolução, mestre-sala e porta-bandeira, alegoria e comissão de frente. As três primeiras colocadas receberão troféus.

Cada agremiação receberá R$ 40 mil para a sua apresentação. O valor será repassado através de projeto cultural da Cufa/Esteio. O Desfile de Carnaval será produzido pela Veveta Produções, com incentivo da Lei Rouanet do Governo Federal e patrocínio da Elo. A entrada e o estacionamento, que devem ser feitos junto aos portões 9 e 10, respectivamente, (Avenida Celina Kroeff), são gratuitos.