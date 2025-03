Rio Forqueta volta ao curso normal em Arroio do Meio

O prefeito de Arroio do Meio, Sidnei Eckert acompanhou o secretário interino, Fernando Classmann, e a equipe da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano na vistoria às obras de desassoreamento no rio Forqueta. As intervenções ocorrem desde o fim de janeiro, na altura do Camping do Irineu, em Forqueta.

Na oportunidade, foi aberto o trecho no qual a retirada dos sedimentos restabeleceu o leito natural do rio. O prefeito ressaltou a alegria ao ver que o rio voltou a correr pelo seu leito, que estava obstruído. "Queremos agradecer ao governo do Estado por esse olhar que tiveram com os municípios afetados, em especial Arroio do Meio, e destacar a importância do programa Desassorear RS", afirmou, observando a atenção das equipes na condução dos trabalhos.

As ações em Arroio do Meio iniciaram em 29 de janeiro. Desde então já foram retirados mais de 14.000 metros cúbicos de material, que está sendo alocado em um depósito licenciado pelo município, em Forqueta. Como o volume de sedimentos é maior do que a previsão inicial, o município solicitou a ampliação dos recursos, a fim de avançar no desassoreamento, aproveitando que a equipe já está trabalhando no local.

O secretário Fernando ressaltou a importância do programa para os municípios, a segurança e a autoestima das comunidades. Garantiu o aporte de mais recursos para a continuidade dos trabalhos no rio Forqueta e destacou que o governo do Estado está fazendo sua parte, investindo mais de R$ 300 milhões no programa de desassoreamento.