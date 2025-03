Esteio realiza programa voltado ao incentivo e desenvolvimento de mulheres empreendedoras na cidade

O Escritório do Empreendedor, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Esteio, promoveua primeira edição do Empreenda Mulher - Programação de Capacitação e Incentivo ao Empreendedorismo Feminino.

O evento fez parte da programação do Mês da Mulher de Esteio e integra o rol de ações do Empreenda Esteio, programa que busca fortalecer os negócios locais e impulsionar o desenvolvimento econômico, com atividades como capacitações, consultorias e networking para empreendedores da região. A iniciativa disponibilizou 100 vagas para as empreendedoras que atuam no município da Região Metropolitana