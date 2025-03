Na Fiesp, prefeito de Passo Fundo apresenta o potencial da cidade

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, participou, em São Paulo, da reunião do Conselho Superior do Agronegócio, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Durante o encontro, ele teve a oportunidade de conversar com empresários do setor e destacar a importância do município no cenário regional do Rio Grande do Sul.

Pedro, que participou do encontro a convite do ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, apresentou as potencialidades econômicas de Passo Fundo, ressaltando a posição estratégica do município como polo regional. Pedro destacou, ainda, a infraestrutura da cidade, a diversidade da economia local e os fatores que tornam o município um ambiente favorável para novos investimentos.

Turra enfatizou que Passo Fundo é referência no Estado e vive um grande momento no desenvolvimento econômico. Afirmou a disposição de auxiliar o município a fortalecer sua capacidade de atrair empresas e gerar novas oportunidades de emprego e renda.

A reunião na FIESP foi uma oportunidade para fortalecer a imagem de Passo Fundo como um destino promissor para negócios e reafirmar o compromisso da gestão em criar um ambiente favorável para investimentos e desenvolvimento econômico.