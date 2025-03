Dívidas com a saúde somam R$ 56 milhões em Novo Hamburgo

A atual gestão da prefeitura de Novo Hamburgo afirmou em nota, divulgada nesta terça-feira, que o município do Vale do Sinos enfrenta um cenário de calamidade financeira. De acordo com dados contabilizados pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), a cidade acumula R$ 200 milhões em despesas não pagas referentes ao ano passado. Um dos maiores montantes está diretamente relacionado à Saúde, com R$ 56 milhões em dívidas.