Carnaval fora de época inicia nesta semana em Uruguaiana

O Carnaval fora de época de Uruguaiana inicia na quinta-feira (20), a partir das 22h, e vai até o sábado (22), na cidade da Fronteira Oeste. Este ano a tradicional festa traz novidades, como a comercialização de 2 mil ingressos populares. Segundo o prefeito Carlos Delgado, a expectativa é de que 30 mil pessoas visitem a cidade durante as três noites de festa. Ele afirma que, nos anos anteriores, o evento atraiu foliões de mais de 80 cidades brasileiras e carnavalescos do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A festa impacta significativamente na economia local. A prefeitura destinou R$ 1 milhão para a realização do evento e prevê um retorno de cerca de R$ 20 milhões na movimentação em hotéis, pousadas e restaurantes. "O Carnaval é uma cadeia produtiva que mexe com a economia durante todo o ano, seja nos ateliês, na questão de vendas de materiais locais e profissionais com a mão de obra, mas também com os ambulantes", diz. Ele reitera que serão destinados espaços ao lado de fora da avenida para os mais de 300 ambulantes cadastrados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semude).

Para ampliar o acesso ao evento, este ano a festa traz novidades: a comercialização de 2 mil ingressos populares. Os bilhetes custam R$ 20,00 e estão disponíveis para as noites de quinta-feira (20) e sexta-feira (21). Para adquiri-los, os interessados podem acessar o site da Bilheteria Digital ou comprar diretamente no guichê da rodoviária de Uruguaiana.

O desfile está previsto para acontecer na avenida Presidente Vargas e reunirá seis escolas de samba e mais três convidadas, com cerca de 6,5 mil componentes. Para assistir aos desfiles, os passaportes podem ser adquiridos pelos mesmos locais, e os valores variam conforme os setores da avenida: início, meio, fim e frisas elevadas.

Para a organização do evento, a prefeitura definiu estratégias para garantir a segurança dos foliões. Dentre as pautas foram discutidos o controle de acesso, patrulhamento e medidas preventivas para emergências. "Na parte externa da avenida, a prefeitura cuida de toda a segurança, com apoio da Brigada Militar e Polícia Civil. Temos uma força-tarefa em conjunto com os demais órgãos de segurança", explica.

Para os dias 20 e 21, a entrada e meia entrada para os setores de início e fim custam R$ 100 e R$ 50, respectivamente. Nos mesmos dias, os setores do meio custam R$ 150 e R$ 75 a meia entrada. Já no dia 22, para os setores de início e fim, a entrada e meia entrada custam R$ 150 e R$ 75, respectivamente. Os setores do meio custam R$ 200 e R$ 100 a meia entrada.

O passaporte que garante acesso aos três dias de festa custam R$ 220, R$ 300 e R$ 220 para os setores do início, meio e fim, respectivamente. Os valores das frisas elevadas com 16 lugares custam R$ 5.720 para o portão 12 e R$ 6.700 para o portão 11.

Além disso, durante o Carnaval, a prefeitura garante o "Camarote da Inclusão", um espaço gratuito destinado às pessoas com deficiência e que utilizam serviços de inclusão, incluindo aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), para proporcionar conforto e acessibilidade.