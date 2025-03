Fundação Carlos Barbosa Gonçalves completa 50 anos

A Fundação Dr. Carlos Barbosa Gonçalves celebrou, no fim de semana, os 50 anos de atuação na preservação da memória e do legado de Carlos Barbosa Gonçalves e sua família. O evento marcou o início de uma agenda comemorativa que se estenderá ao longo do ano, com exposições, oficinas e visitas guiadas na Casa Museu, onde Carlos Barbosa Gonçalves viveu a maior parte da vida, localizada em Jaguarão, no sul do Estado.

A programação foi concebida para proporcionar uma imersão sensorial na rotina do século XIX. Os participantes puderam experimentar pratos elaborados a partir de receitas históricas catalogadas no museu, além de interagir com objetos e atividades que recriaram momentos marcantes da época.

Na Casa Museu, é possível encontrar um acervo de mais de 4 mil itens catalogados, entre vestimentas, mobília e objetos da residência do final do século XIX, além de diversos documentos que são parte da história do Rio Grande do Sul. Entre as novidades programadas para o restante do ano estão a inauguração de uma sala audiovisual na edificação, com a exibição de um documentário que traz depoimentos de pessoas com memórias ligadas à família Barbosa Gonçalves. Também está prevista a criação de um espaço de pesquisas, destinado a estudiosos e comunidade, para aprofundar o conhecimento sobre arquitetura, costumes e fatos históricos da região.

Sobrinho-neto de Bento Gonçalves, Carlos Barbosa Gonçalves nasceu em Pelotas no ano de 1851, e foi criado em Jaguarão, onde passou a maior parte da vida. Foi médico, tendo realizado diversas contribuições para a área da saúde na região Sul. Foi presidente do Estado do Rio Grande do Sul - o equivalente a governador, atualmente - de 1908 a 1913, liderando iniciativas como a reestruturação da então Faculdade Livre de Medicina de Porto Alegre, o projeto de construção do Palácio Piratini, as obras do Cais da Capital Gaúcha, do "Porto Novo" de Rio Grande e da ferrovia ligando o Vale do Caí à Serra, entre diversas outras. Ele faleceu em 1933.