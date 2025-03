Parque Estadual do Tainhas completa 50 anos de existência

O Parque Estadual do Tainhas, área de preservação de fauna e flora do Rio Grande do Sul, completou 50 anos. Para comemorar a data, o Grupo Iter, holding que administra a unidade desde dezembro de 2022, reuniu autoridades dos municípios de Cambará do Sul, Jaquirana e São Francisco de Paula e convidados.

Desde que assumiu a gestão do atrativo, a concessionária instalou uma nova rede de internet, possibilitando que pesquisadores vinculados à secretaria estadual de Meio Ambiente tenham uma melhor comunicação e desenvolvimento das pesquisas de fauna e flora do lugar. Além disso, a empresa fez um investimento na revitalização de um trecho da travessia do Rio Tainhas na estrada do Passo da Ilha, onde havia uma erosão que prejudicava a logística dos passeios que são realizados na região dos Campos de Cima da Serra e instalou balizas sinalizadoras no rio.

O Parque Estadual do Tainhas é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, localizada entre os municípios de Jaquirana, São Francisco de Paula e Cambará do Sul, na região dos Campos de Cima da Serra. O atrativo foi criado com o objetivo de proteger os campos e as matas presentes no vale do Rio Tainhas. Apesar de ter sido criado em 1975, o parque só começou a ser implantado em 2003, através do Projeto Conservação da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul e que possibilitou a compra de bens e a elaboração do Plano de Manejo.

Ao longo de mais de 6,5 mil hectares, a área abriga matas, campos e banhados onde são encontradas espécies da flora ameaçadas de extinção, entre elas o pinheiro-brasileiro, a imbuia e o xaxim. Nas espécies da fauna, os destaques são o papagaio-charão, o papagaio-de-peito-roxo, a águia-cinzenta e o leão-baio.

Como as belezas do lugar, destaca-se a biodiversidade da fauna e da flora e os roteiros do Passo do "S" e Passo da Ilha, com passagens naturais sobre e pelo leito do Rio Tainhas. No mesmo local, outro atrativo é a cachoeira do Passo do "S", uma queda d'água com diferentes ângulos e níveis de queda.