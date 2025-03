Mapas ilustrativos de Caxias do Sul são lançados

Os mapas ilustrativos de Caxias do Sul foram lançados durante evento na Festa das Colheitas. Os mapas representam recortes da área central da cidade com seus atrativos principais, vias de acesso e indicações para regiões, distritos e municípios vizinhos e foram elaborados pelo Guia de Caxias, com produção e criação de Marivania Sartoretto, apoio da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico e do Sicredi Pioneira.

Nos mapas, encontram-se atrativos da cidade, como gastronomia, compras, cervejarias, vinícolas, hotéis, hospitais, informações e roteiros turísticos, dentre outros. "Esse material possibilita que o turista tenha uma visão não só da área central, mas também de todos os distritos, facilitando sua organização e deslocamento", afirma o secretário do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier".

Gremelmaier também aproveitou para agradecer aos parceiros, por acreditarem no turismo, e por acreditarem em Caxias do Sul. "Temos que ser muito gratos a momentos como esse, por acreditarem no turismo da nossa cidade" falou o secretário, reforçando que tem muita coisa sim para se fazer, em Caxias do Sul. "Vamos fazer a pergunta ao contrário, me digam o que não tem pra fazer na cidade?", complementou o secretário.