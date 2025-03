Italian Design Day será atração em Caxias do Sul

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) é apoiadora do Italian Design Day 2025 (IDD), que ocorre na segunda-feira (17), com atividades no campus-sede e inscrições gratuitas. O evento que celebra mundialmente o design italiano é uma realização do Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre e do Consulado Honorário Italiano em Caxias do Sul. Em sua 9ª edição no Estado, e terceira consecutiva em Caxias, terá como tema "Disuguaglianze: Il design per una vita migliore" (Desigualdades: o design para uma vida melhor), ampliando a conversa sobre a responsabilidade social e ambiental da profissão.

A abordagem está alinhada à Exposição Universal da Triennale di Milano, intitulada "Desigualdades. Como consertar as fraturas da humanidade", que será realizada entre maio e novembro deste ano. No dia 17 de março, às 14h, no UCS Teatro, o evento se inicia com a presença do cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, seguido de palestra com os renomados representantes da arte do design italiano David Dolcini e Fabio Novembre.

O designer Dolcini mergulha nos aspectos técnicos de cada projeto, combinando materiais e tecnologias de produção com um amplo espectro de pesquisa que vai da arte e da história ao artesanato e à ciência. Novembre trabalha na área de arquitetura e design de interiores há 30 anos, com atuação que inclui edifícios para grandes instituições privadas, hotéis, sistemas de varejo e intervenções residenciais. Além das palestras individuais, os convidados voltam ao palco para o painel especial "Conexão IDD", mediado pelo arquiteto gaúcho Alexandre Viero.