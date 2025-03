Osório recebe festival com shows de 10 bandas

O município de Osório, no Litoral Norte, será palco, neste sábado (15), do 1º Beer Fest - Festival de Bandas. Uma estrutura será montada na rua Sete de Setembro, entre a rua Marechal Floriano e avenida Jorge Dariva. No local, 10 bandas vão se apresentar e competir no festival de música que ainda terá chopes artesanais, praça de alimentação com foodtrucks e playground para a criançada. A programação inicia às 10h e segue até a noite, com show especial, às 19h, da banda Parasite Kiss Cover, que faz o encerramento do festival.

As bandas participantes do Beer Fest são: Rafa Colleone; Senhor Wilson; Billie The Cat; Percivais; Lyberoots; Velho Romeu; Os Marginais; Os Canivettes; Mistura Pop e Ventura. Além de troféu para a melhor banda, as premiações do festival vão desde a gravação de uma música autoral até a contratação do primeiro show pelo Louie's Bistrô Bar. A iniciativa tem o apoio da prefeitura de Osório, por meio da secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura.