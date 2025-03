Teatro Municipal de São Leopoldo volta a receber espetáculos

O espetáculo "Danças e Acordes do Bicentenário - 200 Anos de Cultura em Cena" marcou a reabertura do Teatro Municipal de São Leopoldo. O grupo de danças típicas germânicas Lustige Harmonietanzgruppe e a Orquestra de Sopros da Associação Cultural Artística e Esportiva Educando para o Futuro de Harmonia, com regência do maestro João Schmidt fizeram uma apresentação animada de um repertório eclético composto por músicas gaúchas, da tradição brasileira, internacionais e contemporâneas.

A secretária municipal de Cultura, Lionella Goulart, abriu oficialmente as atividades culturais e artísticas do Teatro e agradeceu a presença da comunidade em nome do prefeito Heliomar Franco. O espaço passou por uma grande revitalização após ser atingido pela enchente de maio de 2024. As atividades contempladas pelo edital de Ocupação do Teatro começam nesta quarta-feira (12).

"Este equipamento é um dos principais espaços culturais da nossa cidade. Neste palco nós entregamos alegrias, emoções, reflexões, que são capazes de transformar muitas vidas. A arte e cultura estão diretamente ligadas à saúde, à segurança, à educação, ao convívio social, ao bem-estar das pessoas", afirmou a secretária, que ressaltou ainda a possibilidade de manifestar sentimentos e pensamentos através da arte.

A diretora do Sesc de São Leopoldo, Andrea Guedes, agradeceu aos parceiros e saudou os presentes. "Mais uma vez estamos juntos da prefeitura em prol da nossa cultura. Este equipamento público cultural merece que estejamos aqui todos os dias, ocupando este espaço com nossos artistas locais, assim como os nossos convidados. Hoje em especial com a cultura germânica. O Sesc será sempre parceiro. A gente tem um propósito que é cuidar, emocionar e fazer as pessoas felizes e a gente também traz a felicidade através da arte e da cultura", declarou.