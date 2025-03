Safra de uva anima produtores do Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha

Os produtores do Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, estão se despedindo da vindima de 2025 animados. A safra encerra com bons números de produtividade e altos níveis qualitativos apresentados pelas uvas, incluindo as variedades emblemáticas da Denominação de Origem, Chardonnay e Merlot. Os resultados seguem uma tendência que vem se concretizando desde 2018, com uma sequência de safras excelentes em termos de qualidade.

Pluviosidade adequada, com chuvas espaçadas e em pouca quantidade, e muitas horas de sol contribuíram para uma ótima maturação do fruto. Outro fator essencial para isso foi a amplitude térmica observada entre meados de dezembro e a primeira quinzena de janeiro, com dias quentes e ensolarados e noites frescas. "Desde o inverno, tivemos um bom período de frio, que propiciou uma brotação bem uniforme. E durante todo o ciclo vegetativo tivemos todos os fatores adequados para atingir o ponto ideal de maturação das uvas", observa o enólogo André Larentis, vice-presidente da Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale).

De acordo com a Embrapa Uva e Vinho, embora o ciclo 2024-2025 tenha registrado chuvas intensas em abril e maio, o volume total ficou abaixo da média climática histórica. Nos últimos anos, o clima, sempre um componente importante para qualquer cultivar agrícola, tem ganhado cada vez mais atenção dos produtores. Conforme Santos, a região registrava um ano de La Niña, considerado um período de excelência para a produção vitivinícola, a cada cinco anos. Mas isso tem mudado. "O principal impacto é a convivência com eventos extremos: meses de chuvas intensas, seguidos de longos períodos de seca", comenta ele, que observou alguns fatores importantes nesta safra. "A soma térmica elevada antecipou o ciclo da safra, e muitos dias quentes e ensolarados proporcionaram níveis altos de maturação".

Nesse sentido, uvas como Chardonnay e Merlot revelam a singularidade pela qual o terroir do Vale é admirado, gerando ainda mais expectativa Outras variedades tintas, como Tannat, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, apresentam boa maturação, boa acidez, taninos maduros e coloração viva e intensa. Com tamanho potencial em mãos, os enólogos estão ansiosos para engarrafarem os novos rótulos e os apresentarem ao mercado, renovando as experiências que fazem do Vale uma região vitícola única. "Em resumo, a safra de 2025 está cheia de promessas de vinhos versáteis e de alta qualidade para todos os gostos", prevê a enóloga, Tairane Elisane Teixeira Pires.