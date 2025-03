Renovado o contrato de estacionamento rotativo em Lajeado

A prefeitura de Lajeado renovou, por mais um ano, o contrato de concessão para exploração do estacionamento rotativo com a empresa Stacione Rotativo. Uma das principais mudanças estabelecidas no aditivo é a proibição do uso de motos para a cobrança do estacionamento, ficando autorizado o seu uso apenas para fiscalização e monitoramento do serviço. Essa medida foi uma das principais exigências para a renovação do contrato por mais 12 meses.

Também será nomeada uma comissão interna que ficará responsável por revisar a lei que dispõe sobre a concessão e regulamentação do estacionamento rotativo pago no município. A comissão terá como objetivo propor atualizações na legislação, visando modernizar o serviço e adequá-lo ao crescimento da cidade.

A empresa Stacione Rotativo também ficará responsável por efetuar a instalação de placas informativas com orientações sobre as formas de pagamento, com destaque para a utilização de QR Code e Pix; intensificar a campanha de comunicação destinada à promoção do uso do aplicativo e à adesão ao Sistema de Estacionamento Rotativo, divulgar informações adicionais por meio de comunicados impressos, distribuídos junto dos tickets ou em materiais paralelos; além de atualizar os locais sujeitos à cobrança, com ampla divulgação realizada em parceria com os estabelecimentos comerciais da região.