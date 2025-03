Aulas em cursos gratuitos para jovens são iniciadas em Canoas

As aulas dos cursos gratuitos do projeto Carreta Digital em Canoas tiveram início nesta semana. As qualificações voltadas para alunos de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social acontecerão nas instalações do veículo itinerante estacionado na Escola David Canabarro, no bairro Mathias Velho. A previsão é que a unidade móvel também visite ainda outras escolas da rede municipal de ensino.

O projeto utiliza um ambiente físico real e imersivo, conhecido como Espaço Maker, equipado com materiais de alta tecnologia que os alunos podem explorar de maneira prática. Toda a estrutura fica dentro da carreta que percorre diferentes regiões do país, sempre proporcionando que aulas presenciais aconteçam, periodicamente, em locais que muitas vezes têm pouco ou nenhum acesso a esse tipo de recurso educacional.

A Carreta Digital é um projeto de capacitação itinerante executado pela Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação, uma organização dedicada a promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação educacional no Brasil. Com o apoio do Ministério da Comunicação, a Carreta Digital leva educação tecnológica de ponta diretamente às comunidades e escolas públicas, oferecendo cursos em robótica, computação e outras disciplinas essenciais para o futuro.