Prefeito de Imbé reclama de lixo deixado por indígenas em área

A área utilizada por tribos de indígenas caingangues em Imbé, desocupada no fim de semana, começou a ser limpa pela prefeitura. O local fica na esquina da Avenida Albatroz com a ERS-786, no balneário Albatroz.

Assim como ocorre anualmente, os indígenas vindos das cidades de Iraí e Nonoai procuram a prefeitura para requererem o uso da área pública. A prefeitura, por sua vez, disponibiliza uma área com infraestrutura básica para as famílias. Banheiros químicos, pontos de água e luz são ofertados gratuitamente durante todo o período em que ali permanecem.

Com o fim da temporada de verão e o retorno das tribos aos municípios de origem, a área foi deixada suja, repleta de lixo e entulhos. Pedaços de madeira, móveis e até mesmo roupas permaneceram no terreno cedido pelo município. O espaço, agora, será limpo com auxílio de máquinas.

Para o prefeito Ique Vedovato, o fato de o espaço cedido ficar em uma das principais entradas da cidade torna o fato ainda mais triste: o acúmulo de lixo às margens da ERS-786 chama atenção, de forma negativa, de quem chega no município.

"É um problema que enfrentamos todos os anos e que, infelizmente, ainda não conseguimos construir uma solução definitiva. Disponibilizamos um espaço para os indígenas que chegam e exigem seus direitos. Só que, infelizmente, quando eles deixam a cidade, a área pública fica repleta de lixo. E a limpeza acaba mobilizando equipes e maquinário, que poderiam ser utilizados em outros serviços", explica Ique.