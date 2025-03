Trecho da ERS-030 em Osório pode ser municipalizado

O vice-prefeito de Osório, Ed Moraes e o assessor de Planejamento, Marcelo Giacomelli estiveram na sede do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer), em Porto Alegre, reunidos com o assessor de gabinete, Pablo Teixeira. O objetivo do encontro foi tratar da municipalização de um trecho de quatro quilômetros da ERS-030, no bairro Laranjeiras, em Osório. Também foi tratada a renovação do termo de compromisso pelo período de cinco anos, para o início da obra de urbanização e revitalização que preveem a drenagem pluvial e pavimentação do trecho compreendido entre os quilômetros 76 até o 80.

O projeto de revitalização já está tramitando na Casa Civil, no governo do Estado. "Tão logo seja assinado o Termo de Cooperação Técnica, o município já poderá iniciar as intervenções na ERS-030, entre os quilômetros 76 e 80, como por exemplo, obras de drenagem pluvial e um espaço pavimentado para pedestres e ciclistas em ambos os sentidos da via", disse Ed Moraes.