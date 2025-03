Pelotas cria projeto piloto de moradia para mulheres

O prefeito de Pelotas, Fernando Marroni, deu início a um projeto piloto voltado para mulheres vítimas de violência doméstica, com o objetivo de oferecer moradia digna e segurança para aquelas que estão em situação de vulnerabilidade. A ação, parte da iniciativa Moradia Digna, visa reformar e proteger as residências de mulheres em medida protetiva, garantindo um ambiente seguro longe dos agressores.

O projeto piloto foi uma criação da secretaria de Governo, Miriam Marroni. O programa foi iniciado com a participação de 10 mulheres selecionadas com o apoio da Patrulha Maria da Penha. Elas foram escolhidas com base na precariedade das suas moradias e no risco aumentado de violência, levando em consideração tanto abusos físicos quanto psicológicos.

A secretária de Governo, ressaltou a importância de fornecer a oportunidade de um novo começo. "Queremos oferecer uma nova vida para essas mulheres garantindo a segurança necessária para recomeçar", afirmou.

A ação piloto também evidencia a importância da intersetorialidade entre diferentes secretarias, como a Secretaria de Habitação e a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ambas trabalham juntas para garantir não apenas moradia, mas também apoio nas áreas de saúde, educação e direitos, essenciais para o bem-estar das mulheres envolvidas. A Secretaria de Políticas para as Mulheres acompanhará a execução do projeto.

O prefeito de Pelotas expressou entusiasmo pelo projeto, destacando seu impacto na cidade. "É um marco para nossa cidade. Estamos cumprindo nosso papel, garantindo moradia segura e digna para quem mais precisa. Com esse programa, damos a esperança de um novo começo para essas mulheres". O prefeito também revelou que a experiência será levada ao governo federal com o intuito de expandir a iniciativa a outras regiões do Brasil.