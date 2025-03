Dois museus são abertos em parque de Caxias do Sul

No dia da abertura da Festa das Colheitas, dois museus foram inaugurados no Parque da Festa da Uva, em Caxias do Sul: O Museu da Uva e do Vinho Primo Slomp e o Museu da Festa da Uva. Os Museus ficam abertos de terça a domingo, das 10h às 16h. Durante a Festa das Colheitas o horário vai até 20h. A entrada é gratuita.

O da Uva e do Vinho, na Casa 2 da Réplica, é uma reinauguração. Iniciou como uma exposição no Museu ao Imigrante e depois foi transferido para a Cooperativa Vinícola Forqueta. A professora e museóloga Fabiana Santos ressalta a importância da comunidade de Forqueta ter acolhido o acervo. Primo Slomp foi um dos diretores da Cooperativa. "Depois que a Cooperativa fechou, começamos a montar o Museu aqui. Não conseguiremos montar da mesma forma que estava lá pelo espaço, mas vamos mostrando aos poucos. Começamos com alguns dos principais itens, inclusive o busto de Primo Slomp", explicou.

Já o Museu da Festa da Uva, localizado na Casa Branca no início da Réplica, possui um acervo diversificado de cartazes, móveis e objetos antigos, fotos de presidentes da Festa da Uva, assim como das rainhas e princesas, trazendo informações sobre a história da Festa. Fabiana explica que a exposição é de médio prazo, ou seja, periodicamente as peças vão sendo trocadas para mostrar outros momentos e personagens da história da Festa.

"A proposta é trazer a festa como patrimônio cultural da nossa cidade, por isso temos amostra de cada, são algumas rainhas, alguns trajes, alguns presidentes", resume. O Museu também traz referência à imprensa e à comunicação, com a primeira transmissão a cores da TV brasileira, que foi da Festa da Uva. Também há um espaço dedicado a todas as pessoas que fazem a Festa. Neste primeiro momento a referência é à figura da costureira.