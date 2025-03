Nova Petrópolis inaugura espaço para doação e retirada de itens

Na sexta-feira (7) aconteceu a inauguração do Espaço Solidário, um ambiente criado para centralizar as doações recebidas pela Assistência Social em Nova Petrópolis. O projeto foi criado com o objetivo de proporcionar acolhimento à população em situação de vulnerabilidade, que poderá acessar as doações. A inauguração aconteceu na Casa da Cidadania, que sediará o Espaço Solidário.

O Espaço Solidário funcionará como um ponto de apoio para receber as doações da comunidade e direcioná-las a quem precisa. De acordo com a Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Ana Carolina Rossoni, ao permitir que os beneficiários escolham o que realmente precisam, de acordo com suas preferências e circunstâncias, o local contribui para a restauração da autoestima e o respeito à dignidade.

O Espaço Solidário estará aberto para a população semanalmente na terça e quinta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h, com recebimento de doações acontecendo apenas nas terças. Serão aceitas doações de roupas, calçados, agasalhos, cobertores, roupas de cama, brinquedos, acessórios e eletrodomésticos. Tudo que for doado deve estar em bom estado de uso e, para itens como eletrodomésticos, é indispensável o pleno funcionamento. O objetivo é garantir que todos os itens sejam aproveitados por quem realmente precisa.

Para receber as doações, será necessário realizar um cadastro simplificado no local. No momento, o número de roupas não será limitado. A disponibilidade dos demais itens será conferida no momento da doação. Solicita-se que os beneficiários levem sacolas e bolsas para carregar os itens.

O Espaço Solidário foi idealizado pelas equipes da Assistência Social do município, em colaboração com a primeira e a segunda dama, Marisa Lawrenz Michaelsen e Quely Daiane de Lima da Silva, que ressaltaram a importância do projeto para fortalecer a solidariedade, apoiando aqueles que mais precisam.