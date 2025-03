Erechim define calendário para concessão de serviços de água e esgoto

A prefeitura de Erechim retomou a pauta da concessão de saneamento para a iniciativa privada no município, que envolve os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário Com estudos técnicos realizados pela Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia (FUNDACE), além das tratativas integradas do Governo Municipal, foram definidos prazos para encontrar a empresa que irá assumir os serviços

A partir desta segunda-feira (10), durante um mês, estará aberta uma consulta pública ao Plano Municipal de Saneamento Básico. Já no dia 9 de abril, ocorrerá uma audiência pública para tratar sobre o tema. Estima-se que a licitação ocorra no final do mês de agosto.

Conforme explica o prefeito Paulo Polis, o assunto da concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município é primordial para resolver os problemas com o abastecimento de água e iniciar o tratamento de esgoto no município. "Essa é uma pauta de sustentabilidade, uma pauta de futuro. A Corsan/Aegea está aí há anos e não fez o que tinha que ser feito. Por isso, puxamos essa responsabilidade para nós e faremos sim, as melhorias que precisam ser feitas para os moradores dos bairros mais distantes não terem mais problemas de abastecimento, sem falar no tratamento do esgoto, que precisa ser iniciado de forma urgente", destaca.