Município de Imbé chega a 100% dos pontos com lâmpadas de LED

Com as últimas luminárias de LED instaladas no fim de fevereiro, a cidade de Imbé chegou na totalidade dos pontos de iluminaçã0o publica com LED. Além de melhor luminosidade e durabilidade, as lâmpadas com essa tecnologia são mais econômicas.

A ideia do governo era tornar a cidade 100% LED em outubro do ano passado, mas não foi possível por questões climáticas e pela falta de insumos para fabricação das luminárias, uma vez que o material vem do Norte do Pais. Mas, agora, os cerca de 11 mil pontos em todos os bairros e balneários de Imbé já estão mais iluminados.

"Se, porventura, a comunidade identificar alguma lâmpada ainda em vapor de sódio, deve-se comunicar a prefeitura. Pode ser que, no dia da troca, algum ninho de passarinho com ovos ou por questão de segurança das equipes do Departamento de Serviços Elétricos, tenha ficado para trás a substituição de alguma luminária", frisa Ique.

Ainda segundo o prefeito, com e economia gerada será possível, em breve, reduzir o valor da taxa de Contribuição de Iluminação Publica (CIP). Ele também lembra que o temporal do dia 16 de fevereiro provocou muitos problemas em postes da rede de energia da cidade. Em algumas estruturas, já substituídas pela CEEE Equatorial, o LED ainda não foi instalado.