Guarita na Praia do Cassino, em Rio Grande, é incendiada

Na manhã desta quinta-feira (6), o Corpo de Bombeiros de Rio Grande foi acionado por populares para combater um incêndio na guarita 21, na localidade da Querência, na Praia do Cassino. A guarita foi quase totalmente destruída, restando apenas a base de sua estrutura.

Não há confirmação do motivo do incêndio, porém, de acordo com a Secretaria do Cassino, a maior probabilidade é que se trate de um ato de vandalismo. Em fevereiro, 16 banheiros químicos foram depredados na praia e tiveram de ser substituídos.

A secretaria apela, novamente, pelo cuidado da comunidade em relação aos bens públicos. As guaritas permitem que os guarda-vidas tenham um amplo campo de visão dos banhistas e possam identificar de longe possíveis afogamentos. "Possivelmente estamos diante, mais uma vez, de atos de vandalismo realizados em nossa praia. A secretaria vem se empenhando na manutenção da praia e na conservação dos bens públicos, que são de uso comum, mas é preciso responsabilidade e conscientização para que casos como estes não voltem a ocorrer", afirmou o secretário da pasta, Miguel Satt.