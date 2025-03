Rodeio Internacional do Conesul ocorre até o domingo em Santa Maria

Considerado o maior rodeio de equipes da América Latina, o 30º Rodeio Internacional do Conesul iniciou nesta quarta-feira (3), em Santa Maria. O rodeio segue até domingo (9) com espaço de serviços públicos, provas de laço e bailes com shows.

Uma equipe da secretaria de Serviços Públicos trabalhou nas últimas semanas para melhorar e preparar a infraestrutura do local. Durante o rodeio, a prefeitura, que investe mais de R$ 170 mil na estrutura do evento, terá um estande com equipe da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, que fará a distribuição de material sobre Educação no Trânsito.

A organização do 30º Rodeio Internacional do Conesul espera receber mais de 30 mil pessoas nos cinco dias de evento realizado na Estância do Minuano (na Estrada Francisco Viterbo Borges, 705, na Região Sul do município). Nesta edição, a comissão organizadora já soma mais de 1,1 mil inscritos de diversos locais da América Latina no rodeio. Serão mais de R$ 15 mil em prêmios.

"Neste ano, recebemos recorde de inscrições antecipadas, são 237 equipes. Vamos receber delegações do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Estamos muito felizes com a repercussão do evento. É o maior rodeio de equipes da América Latina, que acontece na nossa cidade. O parque foi preparado para receber a todos com alegria para que prestigiem a feira, o remate de cavalos, as provas, os shows, os bailes e, ao final, que possam retornar às suas casas em segurança e alegres", disse o presidente da Associação Tradicionalista Estância do Minuano, Bruno Fernandes.