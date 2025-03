Trânsito na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terá mudanças

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta que o trânsito na BR-470, entre o km 185 (Veranópolis) e o km 202 (Bento Gonçalves), voltará a aderir ao sistema de comboio a partir desta quinta-feira (6). A medida leva em consideração a grande concentração de máquinas e operários atuando nos mais de 60 pontos de intervenções, que ocupam grande parte da pista, e consequente grande tempo de espera no sistema pare e siga.

A volta do sistema de comboio possibilita ao usuário programar a viagem de acordo com os horários de liberação, fazendo o deslocamento em menor tempo e com menos paradas, proporcionando ainda mais segurança aos condutores e aos trabalhadores ao longo da rodovia.

Esta medida permite ao DNIT manter o ritmo acelerado das obras de contenção e segurança, visando sua conclusão no menor tempo possível. Ainda, como rota alternativa, pode ser utilizado o percurso por Cotiporã.

No sentido Bento Gonçalves-Veranópolis, a estrada estará liberada de duas em duas horas, pelo período de 30 minutos. O primeiro horário de liberação é das 6h às 6h30, o segundo, das 8h às 8h30 e assim sucessivamente, até o último horário, que será das 22h às 22h30.

Já no sentido contrário, a liberação inicia às 7h, com trânsito até 7h30, também com intervalo de 2h. O último horário para viajar de Veranópolis para Bento Gonçalves será entre 21h e 21h30. A partir das 23h segue o bloqueio total, até às 6h, quando inicia o sistema de comboio. Aos domingos o tráfego será liberado em sistema de pare e siga ao longo da rodovia