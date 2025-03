Convênio entre Ministério Público e Agência destina 10 casas para atingidos pela enchente em Lajeado

Lajeado foi contemplado com 10 casas para atingidos pela enchente de maio, em ato realizado no Ministério Público do município. Serão construídas 40 casas na região, por meio do programa "Uma Casa por Dia", a partir de um convênio firmado entre Ministério Público e Agência de Inovação e Desenvolvimento (Agil). O Fundo de Bens Lesados do Ministério Público do Rio Grande do Sul financiará a iniciativa com R$ 5,2 milhões. Além de Lajeado, os municípios de Muçum, Relvado, Estrela também foram contemplados com 10 casas cada.

Participaram da assinatura a prefeita Gláucia Schumacher, e o procurador-geral do Estado, Alexandre Saltz, o promotor de Justiça Sérgio da Fonseca Diefenbach, o diretor-executivo da Agil, Tiago Guerra. Diefenbach, destacou a importância do projeto e da busca de ações para garantir moradia digna às vítimas das enchentes. "Hoje é um dia de esperança, pois conseguimos que esse convênio fosse assinado. Estaremos juntos na construção dessas casas. É um símbolo de emancipação social e empoderamento que entregaremos junto para as famílias", explicou.

O diretor-executivo Agil, Tiago Guerra, destacou que a parceria simboliza uma resposta a esse desafio habitacional que é tão complexo no pós-enchente.