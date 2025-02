Duplicação da avenida Paraguassu em Imbé será inaugurada nesta quinta-feira

A maior obra de infraestrutura de Imbé sera inaugurada nesta quinta-feira (27). A duplicação da avenida Paraguassu, no trecho entre as avenidas Caxias do Sul, no Centro, e Ovidio Barbieri, no balneário Ipiranga, será totalmente entregue à comunidade com a presença do governador do Estado, Eduardo Leite, e do vice-governador, Gabriel Souza. O ato ocorrerá partir das 13h, na praça localizada na esquina das avenidas Brasil e Paraguassu, no balneário Presidente.