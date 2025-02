Capão da Canoa bate recorde em vendas de imóveis

Capão da Canoa, um dos destinos turísticos mais procurados do Litoral Norte, está se consolidando como um dos mercados imobiliários mais dinâmicos do Rio Grande do Sul. Em 2024, o município registrou R$ 1,7 bilhão em Valor Geral de Vendas (VGV) de imóveis, de acordo com dados do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Esse valor representa um aumento de 13% em relação a 2022, quando o VGV foi de R$ 1,5 bilhão, estabelecendo um novo recorde na movimentação da construção civil na cidade.

Esse crescimento é consequência da valorização imobiliária, do aumento populacional e do número crescente de empreendimentos lançados nos últimos anos. Segundo Dionatan Raupp, diretor da Imobiliária Novo Lar, a alta demanda por imóveis no município é resultado do contínuo desenvolvimento da região, que tem atraído não apenas turistas, mas também investidores e novos moradores.

"Capão da Canoa tem uma localização estratégica e é um dos principais destinos para quem busca qualidade de vida, segurança e oportunidades de negócios no litoral. Além da procura por imóveis de veraneio, muitos investidores e famílias têm escolhido a cidade como residência permanente, o que impulsiona ainda mais as vendas e o volume de lançamentos", afirma Raupp.

O número de habitantes de Capão da Canoa cresceu 51% nos últimos 12 anos (2011-2022), conforme dados do IBGE. Esse aumento populacional também é refletido na procura por imóveis. Raupp destaca que melhorias contínuas em infraestrutura e na oferta de serviços, como a construção de um hospital, a abertura de escolas e novas opções de lazer, são fatores decisivos para quem busca adquirir uma propriedade na cidade.

"Capão da Canoa está no caminho certo para se tornar um dos principais centros urbanos do estado, com uma combinação de qualidade de vida, boa estrutura e um mercado imobiliário robusto, que tem tudo para continuar crescendo nos próximos anos", acrescenta o diretor da Novo Lar, ao ressaltar que este momento é de otimismo para quem deseja investir no mercado local, seja no setor residencial, comercial ou de lazer.

Capão da Canoa faz parte do segundo maior polo de construção civil do Estado, o Litoral Norte, que movimentou R$ 6 bilhões em VGV em 2024, um recorde para a região. Além do município, outras praias também apresentaram ótimos resultados na comercialização de imóveis, contribuindo para esse desempenho: Xangri-lá, com R$ 1,6 bilhão; Torres, com R$ 1 bilhão; Tramandaí, com R$ 580 milhões; e Imbé, com R$ 420 milhões.