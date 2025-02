Caso de maus-tratos em São Leopoldo será investigado

Na tarde da segunda-feira (24), um funcionário da Secretaria de Proteção Animal de São Leopoldo (Sempa) flagrou um caso de maus-tratos a uma égua na Estrada do Socorro, no bairro Arroio da Manteiga. O coordenador da Sempa, Luciano Arruda, avistou um veículo Ford Escort vermelho arrastando o animal, que estava amarrado ao para-choque do carro. Ao perceber a presença do funcionário, o motorista soltou a égua e fugiu do local.

Com registro em imagens de veículo e placa, as autoridades competentes foram acionadas. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar e responsabilizar o condutor do carro.

O secretário de Proteção Animal, Cláudio Giacomini, prestou os primeiros socorros à égua, uma potranca de aproximadamente dois anos, ainda não domada. De acordo com Giacomini, o animal apresentava lesões graves no olho e no corpo, causadas pelo arrasto no asfalto. Além disso, a égua possui uma lesão antiga na articulação da pata direita. Apesar dos ferimentos, o estado de saúde do animal foi considerado estável.

Após o atendimento inicial, a égua foi encaminhada pela Gestta (grupo especializado em recolhimento, guarda e manutenção de animais em situação de vulnerabilidade) para atendimento veterinário especializado em Cachoeirinha, onde receberá os cuidados necessários.

A prefeitura de São Leopoldo reforça a importância de denunciar casos de maus-tratos e destaca o trabalho contínuo da Sempa na proteção e bem-estar dos animais no município.