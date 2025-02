Prefeitura de Parobé define local para festa da cidade

A prefeitura de Parobé anunciou o novo local de realização do Festejando Parobé 2025, que ocorrerá entre os dias 23 e 30 de março. Depois de avaliar aspectos com segurança e estrutura, o Executivo definiu o Parque do Festejando como um espaço que garantirá mais segurança, conforto e estrutura para a comunidade e os visitantes.

A decisão de mudança de local do evento, que seria realizado na Praça 1º de Maio, foi tomada após um estudo detalhado que considerou questões de segurança, alinhadas com a Brigada Militar, e aspectos estruturais.

O evento seguirá com entrada gratuita e contará com uma programação diversificada para todos os públicos. O prefeito Gilberto Gomes reforçou a importância do evento e destacou os benefícios da nova estrutura. "O Festejando Parobé é um momento de celebração para toda nossa cidade, queremos que todos aproveitem com segurança e conforto", observou o prefeito.